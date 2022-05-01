حملت منه.. هذه العقوبات تنتظر هاتك عرض ابنة أخية المعاقة

شهدت منطقة المنيرة الغربية ، جريمة بشعة تجرد فيها شاب من معاني الإنسانية ، عندما استغل إعاقة ابنة شقيقه الذهنية وتعدى عليها جنسيا، ما أسفر عن حملها واكتشفت أسرتها الجريمة في شهرها السابع، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، بلاغا من مواطن بتعرض ابنته من ذوي الهمم لاعتداء جنسي واكتشافه حملها في الشهر السابع، وأفاد بأن شقيقه هو من تسبب في حملها بعد معاشرتها معاشرة الأزواج.

وأفادت التحريات ، بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بأن المتهم استغل التأخر العقلي لابنة شقيقه البالغة من العمر 15 عاما، وتعدى عليها جنسيا وكرر الأمر عدة مرات حتى حملت منه.

وأضافت التحريات ، أن والدة الطفلة لاحظت انتفاخ بطنها كل شهر أكثر من قبله، حتى قاموا بعرضها على طبيب لاعتقادهم بإصابتها بمرض ما، إلا أنه صعقهم بخبر حملها في الشهر السابع، وحاولت والدة الطفلة سؤالها عمن قام بمعاشرتها فكانت المفاجأة الثانية بأن عمها هو من تعدى عليها جنسيا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إدريس، رئيس مباحث المنيرة الغربية، من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة واستغلال حالة ابنة شقيقه المرضية والاعتداء عليها جنسيا معتقد أنها لن تتمكن من إخبار أحد بما يحدث، وأنكر تكرار التعدي عليها جنسيا، مدعيا أنه عاشرها مرة واحدة فقط.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.