"المصريين الأحرار" مهنئا السيسي بعيد الفطر: كلنا على يقين بحكمة ورشادة قائد البلاد

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصرى بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر وجميع البلدان الصديقة بالخير واليمن والبركات.

وأكد الحزب – فى بيان له – أن مصر تعيش احتفالات متعاقبة من أعياد القيامة والربيع وصولًا لعيد الفطر المبارك لتعكس تلك روح مصر المثابرة والآخاء الراسخ عبر العصور، ورغم التحديات والظروف مازالت تحتفظ بلادنا ببهاء روحها الطيبة وأعيادها وصورتها الفريدة.

كما أرسل الدكتور عصام خليل، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء وقيادات حزب المصريين الأحرار، إهداء سيادتكم خالص التهنئة العطرة وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلي بلادنا العزيزة بالخير واليمن والبركات؛داعين الله عز وجل أن يوفقكم في كل خطاكم ويبارك مجهوداتكم المخلصة لخدمة الوطن الحبيب والشعب الأصيل، وان يعم الاستقرار والأمان بلادنا وتواصل الجمهورية الجديدة الرقي والإزدهار تحت قيادتكم الرشيدة."

وأضاف :"فخامة الرئيس ندرك حجم التحديات والعقبات ولكننا علي يقين بحكمة ورشادة قائد البلاد، نحسب أنفسنا مع جموع المصريون الأحرار صفا واحدا خلفكم داعمين خطواتكم لتظل مصر درة التاج رمز العزة والشموخ؛ ونسعد بالفرصة الطيبة حتي نشكركم علي دعوتكم الكريمة للحوار السياسي، ونتطلع ان يثمر جهودا طيبة وفق ما تتمناه من خروج رؤية وطنية شاملة - تعاونية خلال المرحلة الراهنة ..حفظكم الله زخرًا للوطن ودمتم سالمين وبلادنا منتصره إلي يوم الدين".

كما بعث رئيس حزب «المصريين الأحرار» برقيات تهنئة إلي الأمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الانتاج الحربي، والوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء اركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من القيادات والوزارء والتنفيذيين والسادة المستشارين رؤساء المحاكم.