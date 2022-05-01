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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشار 50 سيارة.. إسعاف السويس ترفع حالة الطوارىء استعدادا لـ عيد الفطر

صدى البلد

أمر الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس بنشر نحو ٥٠ سيارة اسعاف مجهزة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك في محافظة السويس.

وتشمل الخطة رفع درجة الاستعداد عل مستوى هيئة الاسعاف المصرية بالسويس والغاء الاجازات و استدعاء جميع العاملين على السيارات من مسعفين وفنيين قيادة و تم التاكيد عل جاهزية السيارات الفنية و الميكانيكية وغرفة العمليات و اللاسلكي الخاصة باستقبال البلاغات على مدار الساعة علي رقم ١٢٣ 

كما تم التأكيد علي تواجد فرق انتشار سريع بقيادة مدير الفرع و مشرف اول المحافظة و مشرفي القطاعات للوقوف عل اي تطورات ومتابعه ميدانية مستمرة لتمركزات السيارات .

واطمئن الدكتور محمد طنطاوي، على توافر جميع المستلزمات و الادوية الخاصة بالطواريء و الاكسجين بجميع السيارات المنتشرة و المتمركزة بالطرق مع وجود سيارات دعم لوجيستي لتدعيم هذه السيارات بالادوية والمستلزمات و الاكسجين حال نقصها 

وذكرت مصدر طبي مسؤول أنه جاري انتشار السيارات في جميع الطرق والمحاور بمحافظة السويس حيث تم توزيع السيارات بتمركزات عل طريق السخنه وطريق الجلالة وطريق جنيفة وطريق السويس الاسماعيلية و السويس القاهرة و طريق الشرق حتى عيون موسى نفق الشهيد احمد حمدي ١&٢.

كما تم التأكيد علي تأمين صلوات عيد الفطر بالمساجد حيث يتم توفير سيارات تنتشر في محيط المساجد و تأمين الشواطيء و المتنزهات العامة و الحدائق 

وتقوم الهيئة بتقديم خدمات الطواريء مجانا للمواطنين و بالتنسيق مع مديرية الصحة و غرفة ازمات المحافظة

ياتي هذا في اطار تعليمات اللواء ا ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس وتحت اشراف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية .

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