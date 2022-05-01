أخبار التكنولوجيا| صفقة شراء إيلون ماسك لتويتر مهددة بالانهيار.. واتساب يختبر ميزة «ردود فعل» جديدة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها iQOO Neo6 SE من الفئة المتوسطة في 6 مايو القادم في حدث في الصين، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة منها معالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية.

صفقة شراء إيلون ماسك لـ تويتر مهددة بالانهيار



يبدو أن الأمور لا تبدو كما توقعها إيلون ماسك بعد توصل ماسك يوم الاثنين إلى صفقة لشراء تويتر Twitter مقابل 44 مليار دولار في صفقة استغنى فيها ماسك عن جزء كبير من ثروته التي تبلغ قيمتها الصافية 268 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

يستعد واتساب WhatsApp، لطرح ميزة "ردود فعل" جديدة لمستخدميه في تحديث مستقبلي، وتعد هذه الخاصية التفاعلية أحدث ما طرحه تطبيق المراسلة الأشهر لمستخدمي الإصدار المستقر على الهواتف الذكية، والتي تتيح لهم التفاعل مع الرسائل الواردة برمز أو إيموجي محدد.

بنقرات بسيطة.. شركة إسرائيلية تمكن مستخدمي الإنترنت من محو أثرهم الرقمي



طور ثلاثة شبان إسرائيليون أداة لمساعدة مستخدمي الإنترنت على محو أثر حياتهم الرقمية.

كشفت شركة هواوي المصنعة للهواتف الذكية الصينية، عن مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي Mate Xs 2، والذي أتى بميزات تجعله ينافس أفضل الأجهزة ذو الشاشات المطوية من سامسونج.

يعد واتس آب WhatsApp، هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم، استحوذت شركة "فيسبوك" Facebook، عليه في عام 2000،