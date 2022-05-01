شوقي علام يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر

قدم شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة قرب حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، أتقدم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة العزيزة علينا وبهذه الرحلة الإيمانية الكبيرة وأهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري.



وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه :"عشنا مع رمضان أيام مباركة وجميلة، ونرجوا من المولى- عز وجل- أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا الذنوب".

