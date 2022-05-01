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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المفتي: تكبيرات العيد اختلفت عبر الأزمنة والعصور

شوقى علام مفتى الجمهورية
شوقى علام مفتى الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تكبيرات العيد اختلفت عبر الأزمنة والعصور، متابعا أنها كلها ذكر وتسبيح للمولى عز وجل.
وقدم شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة قرب حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.


وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، إنه أتقدم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة العزيزة علينا وبهذه الرحلة الإيمانية الكبيرة واهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري.


وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه :"عشنا مع رمضان أيام مباركة وجميلة، ونرجوا من المولى عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا الذنوب".

شوقي علام مفتى الجمهورية تكبيرات العيد عبر الأزمنة

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