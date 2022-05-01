عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

المدير التنفيذي لإنتل: الأزمة العالمية في نقص الرقائق الإلكترونية ستستمر حتى 2024

الرقائق الإلكترونية
الرقائق الإلكترونية

شكلت الرقائق الإلكترونية أزمة كبيرة منذ العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، بسبب زيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها في السوق ويبدو أن هذه الأزمة ستستمر في التصاعد، وتعد الرقائق الإلكترونية أساسية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات الحديثة خصوصاً الكهربائية، وبسبب أزمة كورونا حدث نقص في إنتاج هذه الرقائق الإلكترونية.

وقال بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل Intel في بيان ل CNBC إنه يتوقع أن تستمر الأزمة حتى عام 2024  على عكس توقعات الخبراء التي أفادت أن تنتهي الأزمة في عام 2023، لأن النقص قد أثر الآن على تصنيع المعدات. 

الأزمة العالمية في نقص الرقائق الإلكترونية ستستمر حتى عام 2024


و قد يجعل ذلك من الصعب على الشركات الحصول على أدوات التصنيع الرئيسية وتحقيق أهداف الإنتاج التي قد تكون أكبر من ذي قبل بسبب الطلب المتزايد خاصة مع وجود تكنولوجيا ال 5G التي تتطلب عدد كبير جدًا من الرقائق الإلكترونية.

وقد أثر فيروس كورونا المستجد COVID-19 بشدة على صناعة الرقائق حيث يعد ذلك الوقت أكثر وقت يتصاعد فيه الطلب، ومن ثم تم تقييد الإنتاج الخاص بشركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات مثل GM و Ford 
وجدير بالذكر أنه انخفضت شحنات الهواتف الذكية بشكل عام في أواخر عام 2021، كما واجهت شحنات شركة آبل مثل  MacBook و iPad تأخيرات بسبب نقص المكونات.

وبسبب هذا التأثير السلبي على صناعات التكنولوجيا والسيارات أدى ذلك إلى عواقب اقتصادية مدمرة حيث كلف النقص العالمي في الرقائق الولايات المتحدة  240 مليار دولار في عام 2021 وفقًا ل CBS وبناء على تقدير الخبراء


وتعد شركة إنتل واحدة من أكبر الشركات التي تستثمر بكثافة في خطوط الإنتاج الجديدة الخاصة بالرقائق الإلكترونية، تقوم ببناء مصانع جديدة في أوهايو، وأريزونا ، وألمانيا. وعلى الرغم من ذلك ليس من المقرر افتتاح أول مصنع جديد بولاية أريزونا حتى عام 2024.

الرقائق الإلكترونية الازمة العالمية شركة إنتل نقص الرقائق الالكترونية أزمة كورونا أجهزة الكمبيوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

دعاء نهاية رمضان .. كلمات لطلب مغفرة الذنوب والعتق من النار

موضوعات متعلقة

أسباب قد تؤدي لانهيار صفقة شراء إيلون ماسك لتويتر

أسهل طريقة لتنزيل النسخة التجريبية الجديدة من أندرويد 13

رسميا.. آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف آيفون

جوجل تبتكر طرق جديدة لحمايتك من الهاكرز

ترشيحاتنا

برشلونة يفوز على مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني

الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. الإطاحة بمسئولين من وزارة الثقافة في عهد الإخوان

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لفرض حظر على واردات النفط من روسيا

الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. كواليس استقالة سمير مرقص من منصب مساعد الرئيس

وزير الرياضة يوجه بتكثيف الأنشطة ورفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

المشوار الحلقة الأخيرة.. محمد رمضان يعيد الآثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

فيديو

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ