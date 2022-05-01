المدير التنفيذي لإنتل: الأزمة العالمية في نقص الرقائق الإلكترونية ستستمر حتى 2024

شكلت الرقائق الإلكترونية أزمة كبيرة منذ العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، بسبب زيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها في السوق ويبدو أن هذه الأزمة ستستمر في التصاعد، وتعد الرقائق الإلكترونية أساسية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات الحديثة خصوصاً الكهربائية، وبسبب أزمة كورونا حدث نقص في إنتاج هذه الرقائق الإلكترونية.

وقال بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل Intel في بيان ل CNBC إنه يتوقع أن تستمر الأزمة حتى عام 2024 على عكس توقعات الخبراء التي أفادت أن تنتهي الأزمة في عام 2023، لأن النقص قد أثر الآن على تصنيع المعدات.

الأزمة العالمية في نقص الرقائق الإلكترونية ستستمر حتى عام 2024



و قد يجعل ذلك من الصعب على الشركات الحصول على أدوات التصنيع الرئيسية وتحقيق أهداف الإنتاج التي قد تكون أكبر من ذي قبل بسبب الطلب المتزايد خاصة مع وجود تكنولوجيا ال 5G التي تتطلب عدد كبير جدًا من الرقائق الإلكترونية.

وقد أثر فيروس كورونا المستجد COVID-19 بشدة على صناعة الرقائق حيث يعد ذلك الوقت أكثر وقت يتصاعد فيه الطلب، ومن ثم تم تقييد الإنتاج الخاص بشركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات مثل GM و Ford

وجدير بالذكر أنه انخفضت شحنات الهواتف الذكية بشكل عام في أواخر عام 2021، كما واجهت شحنات شركة آبل مثل MacBook و iPad تأخيرات بسبب نقص المكونات.

وبسبب هذا التأثير السلبي على صناعات التكنولوجيا والسيارات أدى ذلك إلى عواقب اقتصادية مدمرة حيث كلف النقص العالمي في الرقائق الولايات المتحدة 240 مليار دولار في عام 2021 وفقًا ل CBS وبناء على تقدير الخبراء



وتعد شركة إنتل واحدة من أكبر الشركات التي تستثمر بكثافة في خطوط الإنتاج الجديدة الخاصة بالرقائق الإلكترونية، تقوم ببناء مصانع جديدة في أوهايو، وأريزونا ، وألمانيا. وعلى الرغم من ذلك ليس من المقرر افتتاح أول مصنع جديد بولاية أريزونا حتى عام 2024.