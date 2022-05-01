المفتي: زكاة الفطر متاح إخراجها لآخر اليوم الأول من العيد

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن زكاة الفطر متاح إخراجها حتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، أنه لا مانع من صيام الـ 6 أيام البيض بداية من ثاني أيام عيد الفطر المبارك ويمكن صيامها ايام الاثنين والخميس من شهر شوال.

قدم شوقي علام مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة قرب حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " مكارم الأخلاق " المذاع على قناة " صدى البلد "، اليوم الأحد: أتقدم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الكبيرة العزيزة علينا وبهذه الرحلة الإيمانية الكبيرة واهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري.



وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية :"عشنا مع رمضان أيام مباركة وجميلة، ونرجوا من المولى عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال ويغفر لنا الذنوب".