عبد الحفيظ يجتمع بالجهاز الفني للأهلي

اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور التنظيمية والإدارية وغيرها من الملفات المهمة، قبل المواجهة المرتقبة أمام وفاق سطيف السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الفريق الجزائري.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين لمناقشة بعض الأمور الفنية، وكذلك سلبيات المباراة الأخيرة.

