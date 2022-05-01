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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: مضاعفة الأجور طوال السنوات الماضية يعكس الحرص على العدالة الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أولت قضية الأجور اهتمامًا بالغا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات ورؤى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي اعتبرت قضية الأجور قضية مصيرية لمواكبة متطلبات الحياة، ورفع مستوى معيشة ملايين العمال والموظفين المصريين.

وقال أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الأجور تضاعفت عدة مرات وكذلك المعاشات، خلال السنوات الثمان الماضية وهو ما لم يحدث من قبل، علاوة على رفع الحد الأدنى للأجور حتى وصل إلى نحو 2700 جنيه.

وتابع عضو الشيوخ، أن مشكلة الأجور كانت مشكلة مزمنة في العهود السابقة، ولم يكن أحد يولي اهتماما كبيرا لها بسبب ضخامة المسؤولية وفداحة التكلفة، لكن الرئيس السيسي، آمن بضررة الارتقاء بحياة ومعيشة ملايين المصريين، لذك ارتفعت الأجور مرة بعد أخرى كما انتهى المجلس القومي للأجور، إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر.

وشدد على أن الإحساس بالآمان الوظيفي ورفع الأجور والحد الأدنى، هو الطريق لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية في المجتمع بعد ثورتين كبيرتين.

واختتم النائب عبده أبو عايشة، بالإشادة بجهود الرئيس، لرفع مستوى الدخل القومي ورفع معدل النمو السنوي لمستويات غير مسبوقة.

السنوات الماضية القطاع الخاص الرئيس السيسي مجلس الشيوخ المعاشات العمال والموظفين القيادة السياسية

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