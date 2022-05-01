ثبوت رؤية هلال شوال.. سلطنة عمان: الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن غدا الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

ووجه سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، تهنئة للمواطنين والمقيمين بالبلاد، وللأمة الإسلامية جميعها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وحسب صحيفة "الشبيبة"، أعرب السلطان هيثم، عن تمنياته لأبناء الوطن والمقيمين عليه بقضاء إجازة عيد فطر هانئة وآمنة، داعيًا الله أن تعود عليهم هذه المناسبة وأمثالها وهم في أبهى حلل السعادة والهناء والرخاء، وأن ينعم عُمان وأهلها دومًا بالخير والبركات.