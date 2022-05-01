تحت شعار هدية الرئيس.. مستقبل وطن يوزع هدايا للمواطنين بمناسبة عيد الفطر

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الأحد، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ووزع حزب مستقبل وطن، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأطفال والشباب والفتيات في عدد من شوارع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر، واستقبل الأطفال والأهالي "هدية الرئيس" بترحاب شديد، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الفطر بفرحة عارمة، وأحدثت الهدايا حالة من البهجة بين المواطنين، حيث عبر أحد الأطفال عن سعادتهم بعد استلام الهدية، وتجول شباب الحزب في عددا من الشوارع والميادين المصرية في مختلف المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم بالعيد، وتوزيع شنط تحتوي على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

في محافظة شمال سيناء

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الفطر المبارك بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، حيث توزيع هدايا الرئيس تهنئة للأطفال شمال سيناء، وشملت الفاعلية جميع مدن المحافظة، حيث تم تنفيذها في الميادين العامة والشوارع الرئيسية وعلى المارة بالشوارع الفرعية.

وفي محافظة الدقهلية

احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بحلول عيد الفطر المبارك، بتوزيع هدايا الرئيس علي الأطفال، حيث تم توزيع هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك في المستشفيات والحدائق العامة والأندية وعلى المارة في الشوارع والميادين، في المحافظة.

وفي محافظة أسوان

قامت أمانة مركز نصر النوبة، بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأجهزة المنزلية المعمرة للعرائس المقبلات على الزواج وذلك في إطار مبادرة "هدية الرئيس"، حيث أن تلك مبادرة تؤكد تكاتف وترابط المجتمع المصري من خلال التواصل المجتمعي للتعرف على أدق احتياجات بناتنا المقبلات على الزواج بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، وأعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة التي ازالت حمل ثقيل عن كاهلهم فى تجهيز بناتهم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات العروسة وإعادة البهجة والسرور على قلوب بناتهم ليستعدوا للزفاف عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة الجيزة

احتفلت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، بقدوم عيد الفطر المبارك بتوزيع هدية الرئيس على أطفال المدينة، حيث تم توزيع هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك تحت رعاية الوحدات الحزبية بحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، فيما افتتحت أمانة قسم بولاق الدكرور، معرضاً تحت عنوان "سوق الخير"، لبيع السلع الغذائية والأساسية، بأسعار مخفضة، ويقدم سوق الخير لأهالي بولاق الدكرور الخضراوات والفاكهة واللحوم والمجمدات والسلع التموينية والغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة للأسرة في بولاق الدكرور، وذلك في محاولة للتخفيف عن الأهالي والتيسير عليهم، وجميع الأسعار الموجودة في السوق أقل من الأسعار الموجودة في الخارج ولذلك تهدف هذه المبادرة على مواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء، وفي نفس السياق، واصلت أمانة مركز أبو النمرس توزيع هدية الرئيس على أهالي قرى المركز، وقامت أمانة الوحدة الحزبية بزاوية أبو مسلم، وترسا، توزيع هدية الرئيس والتي تتضمن كراتين شهر رمضان المبارك علي الأهالي دعمًا من الحزب للأسر داخل زاوية أبو مسلم وترسا، وفي السياق ذاته، نظمت أمانة مركز أوسيم، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الدينية التي نظمتها أمانة الحزب، وفي إطار آخر، وزعت أمانة الطالبية، وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين، وقامت الأمانة بإعداد وتجهيز عدد من الوجبات الساخنة والعصائر وتوزيعها على الصائمين الاكثر احتياجا من أهالي الطالبية الكرام عن طريق طرق الأبواب.

وفي محافظة الشرقية

نظمت أمانة مركز ومدينة بلبيس، احتفالية كبري لتكريم عمال مجلس مدينة بلبيس وذلك بمناسبة عيد العمال، يأتي هذا التكريم تقديرًا وعرفانًا من حزب مستقبل وطن للعاملين بمشروعات النظافة وعمال مياه الشرب والصرف الصحي، وفي ختام الحفلة تم تكريم عدد من المعلمات بمدرسة الفردوس لحصولهم على لقب المدرسة المثالية وتميزهم بروح التعاون وروح الفريق بين هيئة التدريس والإدارة المتميزة والرائدة وساهمت هذه المدرسة بتقديم الأنشطة التي تخدم العملية التعليمية بمدينة بلبيس، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز أبو كبير، احتفالية ومسابقه رمضانية لحفظة القرآن الكريم، في الوحدة الحزبية كفر هربيط، بحضور أئمة الأوقاف ولفيف من أهالي القرية والطلبة المكرمين، وشارك في المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم بمركز أبو كبير 180 متسابق وتكريم المتميزين وذلك لتشجيع الابناء والبنات داخل الاسرة المصرية، لتخرج دفعات من الشباب الواعي المتسامح القادر علي نبذ الفكر المتطرف.

وفي محافظة جنوب سيناء

وزعت أمانة مدينة دهب، كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجاً والأيتام، في مختلف الأماكن، وذلك لرسم السعادة على وجوههم وإدخال السرور إلى قلوبهم، وذلك في إطار مبادرة "قوافل أهل الخير"، حيث تم توفير السلع الأساسية، التي يحتاجها المواطنين خلال شهر رمضان وإقامة معرض ملابس العيد بأسعار مخفضة واليوم تم توزيع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا والأيتام.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، لأقسام القاهرة، وشارك في الفعالية عدد كبير من حفظة القرآن الكريم بجميع أقسام القاهرة، تم تقسيم المسابقة إلى جزئيين، الجزء الاول حفظة القران الكريم كاملاً، والجزء الثاني حفظة أجزاء من القرآن، وفي نهاية المسابقة تم تكريم المشاركين وحصولهم على شهادة تقدير وهدايا عينية.

وفي محافظة الغربية

انهت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بفوز فريق قحافة، وسط فرحة عارمة من المئات من أهالي منطقة قحافة، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وتضمنت فعاليات الدورة تكريم الثلاث مراكز الاولي بدوري مستقبل وطن وتسليمهم الكأس والجوائز للفرق المشاركة وتكريم أفضل لاعب بالدوري، ومن جانبه، أقيمت المباراة النهائية لكرة القدم بين فريقي الجلاء والحبيشي، والتي انتهت بفوز فريق الحبيشي وأقيمت المباراة على ملعب الجلاء، ووزع الجوائز علي الفائزين من الفريقين الأول والثاني علي مستوي الدورة، وفي إطار أخر، قامت أمانة مدينة، بتوزيع عدداً من وجبات الإفطار علي المسافرين على مدخل مدينة قطور، وقدم أعضاء الحزب التهنئة للمواطنين في شوارع مدينة قطور احتفالاً بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي محافظة كفر الشيخ

كرمت أمانة مركز كفر الشيخ، حفظة القرآن الكريم بقرية شنو، وتم تقديم هدايا وشهادات تقدير للفائزين وإهداء إحدى المتسابقات رحلة عمرة لفوزها بالمركز الأول، وشارك في المسابقة 850 متسابقا تم تكريمهم جميعا، كما تم توزيع أكثر من 200 ألف جنيه على المتسابقين واختيار 35 منهم للمستوى الأول من الفائزين وإهداء رحلة عمرة للفائزة الأولى فى المسابقة، ومنحها مبلغ 500 جنيه شهريا لمدة عام، وإهداء جميع الفائزين هدايا تذكارية، ومن جانبه، اختتمت أمانة مركز كفر الشيخ، الدورة الرمضانية فى كرة القدم، التى أقيمت بمركز شباب دفرية، على مدار الشهر الكريم.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة حي الضواحي، يوم رياضي في نطاق الحي تزامنا مع نهاية شهر رمضان الكريم، وإقامة يوم رياضي، ودورة ودية في كرة القدم بين الوحدات الحزبية بالقسم، وبمشاركة أعضاء الوحدات الحزبية، وذلك بمركز شباب القابوطي، كما استمر شباب قسم الضواحي في توزيع التمور والمشروبات لإفطار الصائمين بالوحدات الحزبية المختلفة حتى آخر أيام شهر رمضان الكريم، هذا بجانب توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وكذلك هدايا عيد الفطر المبارك.

وفي محافظة أسيوط

اختتمت أمانة مركز أبو تيج، فاعليات الدورة الرمضانية، وتم إقامة المباريات على ملاعب مركز شباب أبو تيج، ونظمت الدورة بنظام المجموعات، بحيث تكون كل فريق من 10 لاعبين، وذلك وفقا للائحة المنظمة، وقدمت الفرق المشاركة في المباراة استعراضا كرويا حاز إعجاب الجمهور، وسط سعادة الجماهير بهذه الليلة الكروية الرمضانية الرياضية والمستمرة طوال شر رمضان.

في محافظة سوهاج

كرمت أمانة الحزب بالمحافظة، 400 من عمال النظافة بحى شرق وحي غرب مدينة سوهاج، تقديرا من الحزب لجهودهم المبذولة فى أعمال النظافة اليومية لشوارع وميادين مدينة سوهاج، وبخاصة طوال شهر رمضان الكريم، وتضمن التكريم الذي جرى تحت شعار "العيد أحلى مع مستقبل وطن"، تقديم كراتين مواد غذائية، ولحوم، وكذلك عيدية نقدية لكل عامل من عمال النظافة بالحى.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.