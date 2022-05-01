يسيران بها دون لوحات.. محافظ القليوبية يحيل سائقي سيارتي نقل قمامة للتحقيق

تمكن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة ميدانية قام بها بمدينة طوخ سيارتي نقل حمولة 50 طنا، والمخصصة لنقل القمامة من مركز مدينة طوخ إلى المقلب الرئيسي، لسيرهما دون لوحات معدنية.



وعلى الفور كلف المحافظ نائب رئيس المدينة بتحرير مذكرة بالواقعة،ن وتحويل السائقين للتحقيق لمخالفتهما القانون، مؤكدا أنه لن يسمح لأي موظف أن يخالف القانون ويعرض حياته أو حياة غيره للخطر.



وقال المحافظ، إنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية نحو أي سائق لا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية واتباع تعليمات المرور، وعلى رأسها اللوحات المعدنية والتراخيص وتغطية حمولة السيارة.