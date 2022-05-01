أبو العينين يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وقال ابو العينين في برقية تهنئة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير والسعادة والبركات".

وتابع: "ندعوا الله في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأمتنا الإسلامية والعربية من كل سوء وأن يوفق بلادنا لما فيه الخير والأمن والرخاء".

وأتم: كل عام ومصر والأمة الإسلامية والعربية بكل خير.