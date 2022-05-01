تقرير جديد: بوتين لديه ولدان سريان من عشيقته لاعبة الجمباز ألينا كابيفا

أفاد تقرير جديد اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه ولدان سريان من عشيقته لاعبة الجمباز ألينا كابيفا، وُلد الطفل الأول في سرية تامة في سويسرا وسط إجراءات أمنية مشددة عام 2015، بحسب مصدر مرتبط بطبيبة التوليد التي كانت عند الولادة.

وتم ولادة الابن الثاني في موسكو في عام 2019 مع نفس الاختصاصي الذي سافر إلى روسيا من أجل الولادة ، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة سونتاجز تسايتنونج السويسرية.

ونفى الزعيم الروسي ، الذي سيبلغ السبعين من عمره هذا العام ، منذ عام 2007 علاقته بكابيفا الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ، والتي تبلغ الآن 38 عاما.

وأخفى عائلته السرية المزعومة عن الناخبين - ولم يكن حاضرًا في أي من المواليد.

ويؤكد التقرير شائعات قوية حول عائلة بوتين كابيفا ، باستثناء الإشارة إلى أن هناك ولدًا واحدًا ولد في عام 2019 بدلاً من توأمين.

كما يشير إلى أن كابيفا هي السيدة الأولى لروسيا السرية في وقت تعاني فيه البلاد من خسائر فادحة من الحرب مع أوكرانيا.

ويُقال إن مصدر التقرير الجديد - الذي نُشر اليوم - هو صديق شخصي لكابيفا الذي يعرف أيضًا طبيب التوليد ، وهو مسعف سوفييتي المولد لم يذكر اسمه يعرف بوتين منذ أكثر من ثلاثة عقود ومواطن سويسري منذ فترة طويلة بعد الهجرة من روسيا.

وذكرت الصحيفة: "مصدرنا يقول بوضوح:" علاقة ألينا ببوتين كانت موجودة. ولداهما - ولداهما - من أبناء بوتين. ولم يكن لألينا أي علاقة أخرى. وكان ذلك سيشكل خطراً عليها للغاية ".

وتعمل الطبيبة في Clinica Sant'Anna في منطقة Ticino الناطقة بالإيطالية في سويسرا حيث وُلد الطفل الأول.

وذكر التقرير أن طبيب التوليد "حافظ على علاقة ثقة مع بوتين".

وقيل للصحيفة: "كان عليك أن تبقي الأمر برمته سريًا للغاية".

على عكس القيل والقال في عام 2015 ، لم يكن بوتين حاضراً عند الولادة التي أنكرها الكرملين في ذلك الوقت.

وقال المصدر إن طفلة واحدة فقط من بوتين كابيفا وُلدت في سويسرا.

بموجب "قرار الرئيس" ، وُلد الابن الثاني في موسكو.

ونفس المهاجر الروسي طبيب التوليد السويسري أنجب ابنه الثاني في موسكو في عام 2019.

وقبل الولادة ، سافر كابيفا سرًا إلى لوغانو عدة مرات.

ووصف المصدر كابيفا بأنها "امرأة لطيفة للغاية، إنها رياضية حقيقية ، مستقيمة للغاية ، بدون أي موقف.

على الرغم من ذلك ، تم كشف السرية على المواليد.