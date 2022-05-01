مفيدة شيحة تكشف أسرار تحضير بيتزا الرّنجة

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني “سكر وشطة”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، طريقة عمل بيتزا الرّنجة.

وخلال الفقرة كشفت مفيدة شيحة، عن المكونات كما يلي:

- عجينة بيتزا

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- كوب شمّر

- كوب بصل

- سمك رنجة مقطع مكعبات صغيرة.

- ملح

- فلفل

أما عن طريقة التحضير، أضافت مفيدة شيحة، أنه اخلطوا الرنجة والبصل وتبّلوها بالملح والفلفل، وافردوا العجينة بشكل دائري، وضعوا المكونات على العجينة وأدخلوها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج وتقدّم ساخنة.

وبالنسبة لطريقة تحضير خليط الرنجة، ضعي الزيت في إناء على النار وأضيفي الشمر والبصل ، ثم أضيفي فوقهم الزبيب وقطع الرنجة والصنوبر. ورشي الملح والفلفل والشطة، وقلبي الخليط جيداً حتى يتجانس.

