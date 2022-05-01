طريقة عمل الباستا بالرنجة لـ مفيدة شيحة | شاهد

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، طريقة عمل الباستا بالرنجة.



وخلال الفقرة كشفت مفيدة شيحة، عن المكونات كما يلي:

مقادير الباستا بالرنجة

حبة رنجة مدخنة

300 جرام مكرونة أي نوع

ليمون

ثوم

طماطم

فلفل حار

بقدونس

كيبرز (خيار مخلل) صغير الحجم

أما عن طريقة عمل الباستا بالرنجة، أضافت مفيدة شيحة، أن تسلق الباستا ثم تقطع الرنجة والثوم قطعًا طولية، ويقطع الفلفل والكيبرز والطماطم إلي مكعبات صغيرة، ويوضع زيت الزيتون مع الرنجة ويخلط كل ما سبق تحضيره على البارد.

وتابعت أن تؤخذ كمية من ماء سلق الباستا الساخن ويصب علي الخليط حتى يصل الصوص للقوام المناسب، ويوضع عصير الليمون ويرش البقدونس والفلفل الأحمر على الوجه للتزين.

