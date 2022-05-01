اتصالات النواب: التحول الرقمي عنصر أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030

قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وراسخة بشان الاعتماد على التحول الرقمي، والذي تعتمد عليه الجمهورية الجديدة بشكل رئيسي بفكرها وشكلها الجديد.

وتابع منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الفترات السابقة شهدت توجهات كبيرة من الحكومة متعلقة بدعم وتحفيز الاستخدام التكنولوجي بكافة القطاعات وهو ما نراه جليا في كثير من القطاعات والتي أصبحت تعتمد على التحول الرقمي بشكل أساسي من أجل توصيل الخدمة للمواطنين بشكل أكثر يسرا .



وأشاد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بما ذكره الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بالاحتفال بعيد العمال ، بشان حسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة، ومواكبة سرعة وتيرتها، منوها ام الدولة المصرية في هذا السياق أولت التحول الرقمي اهتمام بالغ بكافة الخدمات.



ونوه النائب أحمد نشأت منصور أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعت الى بناء دولة رقمية في كافة مناحي الحياة من خلال تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030.