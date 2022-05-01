برلمانية: "عمال مصر" الجندي المجهول في معركة البناء

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تقدمت بالتهنئة بمناسبة عيد العمال،

مشيرة إلى أن كلمات الشكر لن توفي حق عمال مصر الذين يواصلون الليل بالنهار في سبيل التقدم في عملية البناء والتنمية والتطوير.

وأشارت النائبة ميرال الهريدى، في بيان لها، إلى أن عمال مصر هم السند الحقيقي في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا، فرغم الخوف الذي كان يحاوط الجميع من انتشار الجائحة، كانوا أول فئة مستمرة في عملهم بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات من أجل سرعة الانتهاء منها وافتتاحها وبدء تشغيل خطوط الانتاج بها بما يصب في النهاية لصالح خدمة الوطن.

وتابعت: تهنئة العمال في عيدهم بمثابة عرفانا وتقديرا لجهودهم في تحقيق خطوات التنمية وتنفيذ الاستراتيجية التي تضعها القيادة السياسية مما يحقق النفع والثمار المرجوة منها.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، إلى أن عمال مصر هم الجندي المجهول في معركة البناء فهم سواعدها المخلصين الذين يعملون بكد وإخلاص في سبيل رفعة ونصرة هذا الوطن، ولهم كل التقدير على مجهوداتهم في سبيل استمرار حركة التنمية وسرعة اتخاذ خطوات فيها ينعكس بالإيجاب على المجتمع المصري.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا للعمال خاصة العمالة غير المنتظمة التي انصفها الرئيس وأصدر توجيهاته بدعمها طوال فترة الجائحة، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على الوقوف بجانب تلك الفئة واعانتها على تلبية متطلبات المعيشة في ظروف استثنائية.