حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حقيبة يد في البساتين

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من احد الأشخاص أثناء سيره أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين.

ألقى رجال الأمن القبض على شخصين لقيامهما بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص أثناء سيره أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين.

كان قسم شرطة البساتين تلقي بلاغا بسقوط شخصين من أعلى الطريق الدائرى بجوار القسم.

بالانتقال والفحص تبين قيام أحدهما مصاب بكسر بـالقدم وكدمة بالجبهة وتم نقله للمستشفى بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص حال سيره مترجلاً بمحل البلاغ بأسلوب "الخطف" وبداخلها (مبلغ مالى، كروت بنكية) بإستخدام سيارة

وأثناء ملاحقة المواطنين لهما قام أحدهما "المصاب" بالقفز من أعلى الطريق الدائرى نتج عن ذلك إصابته وتمكنت القوات من ضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والحقيبة المستولى عليها.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأقرا بإستبدال لوحات السيارة الأصلية ووضع اللوحة المضبوط بها السيارة للحيلولة دون ضبطهما .

وتم التوصل للمجنى عليه.. وبسؤاله أيد ما سبق، واتهمهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.