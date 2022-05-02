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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 19 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار ستروين C4 موديل 2022

تصل لـ 19 الف ..
تصل لـ 19 الف .. ارتفاع اسعار ستروين C4 موديل 2022

شهدت السيارة ستروين C4 موديل 2022 التي تنتمي إلى الفئة الرياضية، ارتفاعًا بالقيمة التسويقية عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 19 الف جنيه.

ستروين C4 موديل 2022

تأتي السيارة ستروين C4 موديل 2022 بتصميم خارجي انيق مع جنوط رياضية، وسقف بانوراما للفئات عالية التجهيزات، بينما تقدر ابعادها الهيلكية نحو 4360 مم للطول، و 1834 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1520 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 380 لتر.

ستروين C4 موديل 2022

وتتسارع السيارة ستروين C4 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو 3 سلندر، قادر على ضخ 155 حصانا.

ستروين C4 موديل 2022

ويبلغ عزم الدوران للسيارة ستروين C4 موديل 2022 نحو 240 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة تتكون من 8 سرعات.

ستروين C4 موديل 2022

وتقدم السيارة بحزمة من التجهيزات ومنهار فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD للمكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن امامي وخلفية، وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، إلى جانب شاشة لعرض الوسائط المتعددة وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

 

أسعار السيارة ستروين C4 موديل 2022 بعد الزيادات الاخيرة 

 

الفئة الأولى ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 498,900 بدلًا من 479,900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 503,900 جنيه بدلًا من 484,900 جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 548,900 جنيه بدلًا من 529,900 جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 553,900 جنيه بدلًا من 534,900 جنيه.

ستروين موديل 2022 ستروين C4 موديل 2022 السيارة ستروين C4 موديل 2022

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