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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب طلائع الجيش أبطال دوري الجمهورية

صدى البلد

توج فريق نادى طلائع الجيش لكرة القدم للشباب مواليد 2001 بطلا لدوري الجمهورية، بعد إحتلاله القمة بعد فوزه الغالى على بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الأخيرة للبطولة، متفوقا بالأهداف وبفارق المواجهات المباشرة عن الأهلى الذى خسر على ملعبه أمام الجونة بهدف نظيف.

ليتوج فريق طلائع الجيش بالبطولة بأفضلية المواجهات المباشرة مع الأهلي بعدما تساويا فى عدد النقاط ولكل منهما 70 نقطة، وكان فريق طلائع الجيش قد فاز على الأهلي بملعبة بمدينة نصر برباعية نظيفة، خسر الطلائع بملعبه بجهاز الرياضة  بهدفين مقابل هدف، ليجني بذلك نجوم طلائع الجيش وجهازهم الفني والإدارى مجهود موسم رائع وقوى ومثير أنهاه فريق شباب طلائع الجيش بلقب البطولة الغالية ليهديها رئيس قطاع الناشئين بجهاز الرياضة العسكرى والجهاز الفنى والإدارى لمجلس إدارة النادى لدعمه ومساندته لفرق القطاع .

ولم يكن فوز فريق الشباب بطلائع الجيش بالبطولة مفاجأة أو بضربة حظ، ولكن تحقق ذلك نتيجه مجهود وتعب وتخطيط طوال الموسم وتحقيق نتائج طيبة طوال مشوار الطلائع فى الدورى، حيث كان الفريق ندا قويا لجميع فرق البطولة، ووضح الإصرار والعزيمة على تحقيق اللقب من الجميع لاعبين وجهاز فنى وإدارى منذ انطلاق الدورى .

من جانبه أعرب العقيد إبراهيم فروح رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن سعادته البالغة بتتويج فريق الشباب بالنادى بالبطولة بعد منافسة قوية مع الأهلى.

وأكد إبراهيم فروح أن لاعبى طلائع الجيش والجهاز الفنى والإدارى استحقوا التتويج ببطولة دورى الجمهورية للشباب بعد موسم استثنائى وأداء بطولى ورجولى خلال جميع المباريات .

وقدم فروح التهنئة لمنظومة نادى طلائع الجيش والجهاز الفنى والادارى والطبى لفريق الشباب بقيادة المدير الفني الكابتن حسن محمد إبراهيم ولاعبي فريق الشباب بالنادي مشيدا بأداء جميع اللاعبين 
يقود كتيبة فريق طلائع الجيش مواليد 2001 جهاز فني وإداري مكون من : حسن محمد إبراهيم مديراً فنياً وعماد عبد الجبار مدرباً عاما ومحبي الدين محمد مدرباً مساعدا وشريف عبد المنعم مدرباً لحراس المرمى وعلي عبد الستار مديراً إدارياً للفريق ومحمد حمدي طبيباً وأيمن سعيد أخصائي علاج طبيعي وتأهيل وعلي السمان وأبو بلال مسئولي مهمات، وتحت قيادة العميد إبراهيم فروح رئيس قطاع الناشئين بجهاز الرياضة والعقيد إيهاب علي المدير الإداري للقطاع ووائل القباني المدير الفني للقطاع وفريد عبد الدايم إداري قطاع الناشئين .

 

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