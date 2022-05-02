إجلاء 100 أوكراني من أضخم مصنع صلب بأوكرانيا

كفت صحيفة “ديلي ميل”، انه تم إجلاء حوالي 100 أوكراني من مصانع الصلب في آزوفستال ، التي تعرضت للهجوم من قبل القوات الروسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه "عملية الممر الآمن" للأمم المتحدة أمس ، عندما وصل المسؤولون إلى الموقع في ماريوبول.



وافادت الصحيفة ان المدينة الاوكرانية تخضع للسيطرة الروسية ، لكن يعتقد أن بعض المقاتلين وحوالي 1000 مدني محاصرون في أعمال آزوفستال - مصنع ضخم من الحقبة السوفيتية تأسس في عهد جوزيف ستالين ومصمم بمتاهة من المخابئ والأنفاق لمقاومة الهجوم.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ظهر اليوم ، إنه تم إجلاء مجموعة من حوالي 100 شخص من مصانع الصلب. "غدا سنلتقي بهم في زابوريزهزيا.

غرد بالامتنان لفريقنا. "الآن ، مع # الأمم المتحدة ، يعملون على إجلاء مدنيين آخرين من المصنع." كما تم إجلاء حوالي 60 مدنيا أوكرانيا من منطقة قريبة من مصانع الصلب خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة سافيانو أبرو إن عملية الإجلاء تتم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأوكرانيا وروسيا ، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل من أجل سلامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

