الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. تسريبات خطيرة للإخوان عن السلفيين

عُرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، والتي كتبها وأعدها الصحفي أحمد الدريني، والتي كانت عبارة عن حلقة تسجيلية.





وتضمنت الحلقة عرض مكالمة تسجيلية بين خيرت الشاطر، وخالد مشعل، ضمن تسجيلات قضية التخابر الكبرى، القضية رقم 275 لسنة 2013، حصر أمنالدولة العليا.





وقال المهندس جلال مُرة، النائب الأول لحزب النور السلفي: "حاولوا أن يسيطروا سيطرة كاملة على جميع مناحي الحياة في الدولة المصرية في كافة المجالات".





وأضاف: "أرادوا أن يجعلوا من رجالهم المسيطرون على جميع مفاصل الدولة".





كما تم عرض تسريب لمحمد بديع قال فيه،: "إحنا عارفين السلفيين كويس جدا أكتر من أي حد تاني، لإن إحنا عارفينهم من قبل السجون وأثناء السجون وبعدالسجون، وعشنا معاهم في الفترات التي تستطيع من خلالها إنك تعرف تفاصيل ما عندهم، وهم ليسوا يدا واحدة ولا اتجاه واحد، هم شراذم وقيادتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة اللي معاهم".



ليرد المهندس جلال مُرة، النائب الأول لحزب النور السلفي، قائلا: "كلام جميل، إذا كان السلفيين متشرذمين انتوا زعلانين منهم ليه، ايه اللي مزعلكم من حزب النور اذا كان هو متشرذم، ليه مواقف الحزب مأثرة معاكم وعاملين دعاية ضخمة ضد الشراذم ليه".