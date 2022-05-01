أحمد رجب: الإخوان كانوا يستهدفون من يحمل كاميرا في مسيراتهم

كشف الكاتب الصحفي أحمد رجب، تفاصيل عن مسيرات جماعة الإخوان.

وقال أحمد رجب، أثناء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، مساء اليوم الأحد، إن من حكم عملي كصحفي وموجود على الأرض لتغطية مسيرات جماعة الإخوان، وجدت أنهم يستهدفون أي شخص يمسك في يده كاميرا.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد رجب، أن الإخوان كانوا يستهدفون أي شخص يوثق انتهاكتهم وأي شيء يفعلونه .

فيما كشف الكاتب الصحفي أحمد رجب، كواليس إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012، مؤكدا أنه كان متواجدا في مقر حزب الحرية والعدالة في ذلك الوقت.

وقال أحمد رجب، أثناء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، اليوم الأحد: “كنت متواجدا في حزب الحرية والعدالة بوسط البلد وقت إعلان النتيجة ودار حوار بيتي وبين صهر المهندس خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان”.

وأضاف أحمد رجب، أن صهر خيرت الشاطر كان ينظر إلى محمد مرسي أنه “مرشح الثورة”، وكان يقول "معقول نصف الشعب المصري مش معانا".