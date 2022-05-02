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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"ساحة أبو الحجاج" بالأقصر تتهيأ لصلاة عيد الفطر المبارك.. صور

صدى البلد

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، بتكثيف كافة الجهود والطاقات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ، إستعداداً لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج، وتم الاهتمام بأعمال النظافة وفرش السجاد والتأكد من عمل مكبرات الصوت.

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وقال رئيس مدينة الأقصر، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمدينة، استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل ناشد اللواء دكتور علي الشرابي، المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، وأن يحرص المصلون على الحضور والإلتزام بالإجراءات الإحترازية الكمامة والمصلية) لكل مصلِ، حرصاً على سلامتهم.

وأشار  إلى أن الصلاة للرجال ستقام بالساحة الرئيسية لمسجد سيدي أبو الحجاج، اما السيدات تم تجهيز ساحة جانبية لهم بجوار مسجد أحمد النجم، وعلى الجميع الإلتزام بذلك.

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