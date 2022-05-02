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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في اصطدام موتوسيكل بعامود إنارة بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 4 أشخاص في اصطدام موتوسيكل بعامود إنارة أمام مدرسة أبوتيج الثانوية الصناعية وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من قسم شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام موتوسيكل بعامود إنارة أمام المدرسة الثانوية الصناعية ووجود مصابين.
على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " صابر. م. م" 21 عاما، و " أحمد. م. ح" 22 عاما، و " ناصر. ج. ع" 22 عاما، و " محمد. أ. ط" 23 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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