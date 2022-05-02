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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ياسمين صبري بنت شعبية في الشادر .. ومقتل عمرو سعد في توبة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و هيفاء وهبي وعمرو سعد :

لثاني مرة .. روجينا تتعاون مع رؤوف عبد العزيز في مسلسل جديد 


بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "انحراف"، قررت الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، التعاون رمضان المقبل 2023 بمسلسل "ستهم" تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن.


ياسمين صبري تتعاقد على الشادر وتلعب لأول مرة دور بنت شعبية.. خاص


علم صدى البلد أن ياسمين صبري تعاقدت علي بطولة مسلسل جديد سيعرض علي منصة شاهد.


مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة ؛ العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .


جزء سابع من الكبير أوي.. أحمد مكي يظهر بشخصيته الحقيقية بالحلقة الأخيرة

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.

ياسمين صبري هيفاء وهبي عمرو سعد توبة الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة

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