أخبار الفن: ياسمين صبري بنت شعبية في الشادر .. ومقتل عمرو سعد في توبة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين صبري و هيفاء وهبي وعمرو سعد :



بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "انحراف"، قررت الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، التعاون رمضان المقبل 2023 بمسلسل "ستهم" تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن.



علم صدى البلد أن ياسمين صبري تعاقدت علي بطولة مسلسل جديد سيعرض علي منصة شاهد.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل توبة ؛ العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.