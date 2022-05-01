لاعب بيراميدز: الفوز على الجونة جاء في التوقيت المناسب

عبر أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، وتسجيله هدف الفوز في الشوط الثاني.

وقال أسامة جلال إن الانتصار كان مهما ولابد من تحقيقه في هذا التوقيت، خاصة بعد النتائج الأخيرة الغير مطلوبة في الدوري وكأس الكونفدرالية.

وشدد أسامة جلال على أن الفريق كل تركيزه في تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري والعودة مرة أخرى في البطولة المحلية، موضحا أنه لابد من التركيز ولعب كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط بشكل متتالي أملا في مواصلة المنافسة حتى النهاية.