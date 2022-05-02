برلماني: التحول التكنولوجي أساس التطوير في كافة القطاعات

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي أصبح لا غنى عنه خاصة بعد جائحة كورونا والتي سرعت من وتيرة استخدامه، حيث تحول استخدامه من مجرد رفاهية خاضعة الى رفاهية الدول إلى ضرورة حتمية م أجل تجاوز المحن والأزمات.

ونوه حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" بأن حديث الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال بشأن ظهور أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا الحديثة، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا، موضحا أن مصر من الدول التي سارعت في التحول التكنولوجي بكافة قطاعاتها وفق خطة طموحة طموح تستهدف من خلالها ميكنة جميع الخدمات الحكومية داخل الوزارات والهيئات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

واستطرد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتمام كلي بتوطين التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الحديثة التي تلبي أهداف التنمية المستدامة، وتحقق العبور الى الجمهورية الجديدة، معقبا:" التطور في كافة القطاعات يرتبط ارتباط وثيق بالتكنلوجيا".