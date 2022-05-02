بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

يقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك ، من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات العامة في الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في اتصال هاتفي أمس الأحد ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.



كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".