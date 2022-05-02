طقس أول يوم العيد.. منخفض صحراوي يضرب البلاد وأمطار متوقعة على السواحل

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس أول يوم العيد، ارتفاع في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا علي شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، عن الطقس اليوم، طقس أول يوم العيد، أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الغربية (مطروح والسلوم )، وتكون الغيوم متكاثرةعلي كافة الأنحاء تقريبا لتحجب أشعة الشمس.

طقس أول يوم العيد

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي الصحراء الغربية تمتد إلى الساحل الغربي علي إثر مرور منخفض صحراوي.

ويكون طقس أول يوم العيد، مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب البلاد، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعن حالة طقس أول يوم العيد، ليلا يكون لطيف شمالا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة طقس أول يوم العيد، متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، طقس أول يوم العيد، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى19

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 29

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26