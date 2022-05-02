عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس أول يوم العيد.. منخفض صحراوي يضرب البلاد وأمطار متوقعة على السواحل

طقس أول يوم العيد
طقس أول يوم العيد

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس أول يوم العيد، ارتفاع في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا علي شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، عن الطقس اليوم، طقس أول يوم العيد، أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الغربية (مطروح والسلوم )، وتكون الغيوم متكاثرةعلي كافة الأنحاء تقريبا لتحجب أشعة الشمس.

طقس أول يوم العيد 

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي الصحراء الغربية تمتد إلى الساحل الغربي علي إثر مرور منخفض صحراوي.

ويكون طقس أول يوم العيد، مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب البلاد، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعن حالة طقس أول يوم العيد، ليلا يكون لطيف شمالا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة طقس أول يوم العيد، متوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، طقس أول يوم العيد، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى19
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 18
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 29
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26

طقس أول يوم العيد 
طقس أول يوم العيد الطقس اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

خطبة عيد الفطر مكتوبة.. وثواب صلاتها في المسجد أو الخلاء

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 2-5-2022

زكاة الفطر للفرد .. اعرف قيمتها وآخر وقت لها

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

أبو العينين يهنئ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ