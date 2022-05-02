أبو العينين يهنئ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الفطر المبارك

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس تلنواب أهالي دائرته لعيد الفطر المبارك قائلًا: "كل عام وأهلنا الكرام في الجيزة والدقي والعجوزة بكل خير وسعادة .. عيد فطر مبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركات".

وقال أبو العينين في برقية تهنئة عبر صفحته المختصة بخدمة المواطنين: "في هذه الأيام المباركة والمناسبات السعيدة التي تعم أرجاء الوطن نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم السداد وحسن العمل لما فيه الخير والصلاح لدائرتنا وأهلها الكرام القريبين إلى قلبي، وأن يعم الخير والتقدم مصرنا الحبيبة وتنعم بالأمن والأزدهار على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجمهورية الجديدة".

وتابع: "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .. عيد فطر مبارك علينا جميعا .. وكل عام وأنتم بخير ".