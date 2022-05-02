أخبار التوك شو.. مشهد محذوف من مقلب رامز موفي ستار يعرض لأول مرة.. وتسريبات خطيرة للإخوان عن السلفيين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا المطروحة على الساحة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. أحمد رجب يروي شهادته أثناء إعلان مرسي رئيسا

كشف الكاتب الصحفي أحمد رجب، كواليس إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، مؤكدا أنه كان متواجدا في مقر حزب الحرية والعدالة في ذلك الوقت.



محمد الاسكندرانى : الوعي السياحي ضلع هام لإتمام نجاح الترويج للمقاصد المصرية

استضاف برنامج طعم البيوت المذاع عبر فضائية القناة الثانية بالتلفيزيون المصري تقديم الإعلامية نيفين القاضي الكاتب الصحفي محمد الاسكندراني مسئول ملف السياحة و الآثار بموقع صدى البلد ومحلل الإعلام السياحي للحديث عن السياحة خلال أجازة عيد الفطر .



مشهد محذوف من مقلب رامز موفي ستار يعرض لأول مرة.. فيديو

عرض برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلابا، ويذاع علي قناة mbc مصر، مشهدا محذوفا من المقلب يعرض لأول مرة.





إيناس النجار: لوأعلم بوجود صحفيين بعيد ميلاد منة فضالي ماارتديت الفستان العاري

وجهت الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها سابع سما على قناة النهار سؤال للمثلة إيناس النجار ليه لما بتذهبي لأعياد ميلاد أصدقائك بتكوني سبب للمشاكل ؟.



من عابدين.. رامز جلال يوضح كيف تعلم فان دام اللغة العربية .. فيديو

عرض برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والذي يذاع علي قناة mbc مصر، فيديو يوضح كيف تعلم النجم العالمي فان دام الكلمات العربي.



الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. تسريبات خطيرة للإخوان عن السلفيين

عُرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، والتي كتبها وأعدها الصحفي أحمد الدريني، والتي كانت عبارة عن حلقة تسجيلية.



الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. كواليس استقالة سمير مرقص من منصب مساعد الرئيس

قال سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي عام 2012، إنه شاهد الإعلان الدستوري في المنصات الإلكترونية والتليفزيون مثله كمثل باقي الشعب.



الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. الإطاحة بمسئولين من وزارة الثقافة في عهد الإخوان

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنه في عهد الإخوان تم الإطاحة بعدد من المسئولين داخل الوزارة وهذه كانت دلالات واضحة جدا من الإخوان.



600 ساحة بالمحافظات.. الأوقاف: انفراجة هذا العام في صلاة العيد.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إنه توجد انفراجة هذا العام في صلاة العيد، لافتا إلى أنه تم تجهيز 600 ساحة بجميع المحافظات.



الاختيار 3| عصام زكريا يروي آخر لحظات الشهيد الحسيني أبو ضيف ..شاهد

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا إن المظاهرات التي كانت تندد برحيل مرسي تركزت في أحد الأيام في تقاطع شارع الميرغني وشارع الخليفة المأمون وقام المتظاهرون ضد مرسي بالهجوم على الإخوان ولكن الإخوان قاموا بالاختباء وراء صدادات المرور التي كانت متواجدة بالشارع.

