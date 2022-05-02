الرئيس السيسي يشارك في احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء| فيديو

وصل الرئيس السيسي لمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للمشاركة في احتفالية عيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء.



وينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات المتخصصة وإذاعة القرآن الكريم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، من رحاب مسجد المشير طنطاوي، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ أحمد تميم المراغي، وخطيبا الدكتور السيد عبدالباري من قيادات وزارة الأوقاف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في اتصال هاتفي أمس الأحد ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء

