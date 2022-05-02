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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا... الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويشارك أبناء الشهداء احتفال الإفطار.. والجهات السيادية تنجح في الإفراج عن 20 بحارا باليمن

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية: 

 

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي.. فيديو

أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بـ مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. جاء ذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من قيادات الدولة ورئيسي مجلسي النواب والشيو

 

تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. الجهات السيادية تنجح في الإفراج عن 20 بحارا باليمن

نجحت الجهات السيادية فى الإفراج عن 20 بحارا مصريا باليمن، و جارى تامين عودتهم للبلاد تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وجاءت جهود الإفراج عن البحارة انطلاقا من التوجهات الرئاسية للأجهزة المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصريين بالداخل والخارج. وأكدت الجهات أن كافة البحارة بخير و قد لقوا الرعايه اللازمة.

 

بحضور الرئيس السيسي.. نجوم الفن يقدمون «اسكتش تمثيلي» بمشاركة أبناء الشهداء

قدم مجموعة من نجوم الوسط الفني منهم كريم محمود عبد العزيز وشيري عادل اسكتش تمثيلي بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وذلك بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين.

 

الزمالك يدرس التعاقد مع كوكا بعد موافقة فيريرا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك قررت فتح خط مفاوضات مع أحمد حسن كوكا لاعب فريق كونيا سبور التركي لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم. وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع على فضائية ETC ، الزمالك سيتسلح في جلسته لإقناع كوكا، بإغرائه بعودته مجددًا

 

حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الإسماعيلي ورحيل حمد إبراهيم

استقر مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على تشكيل الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

 

القبض على محمد سلام في الكبير اوي

تصدر الفنان محمد سلام، مؤشرات البحث جوجل بعد القبض عليه بأحداث مسلسل الكبير اوي. شهدت احداث الحلقة الاخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة.

 

انفجاران في إقليم بيلغوردو الروسي دون ضحايا

أفاد حاكم بيلجوردو الروسية، اليوم الإثنين، بوقوع انفجاران في الإقليم وذلك دون وقوع أي إصابات، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وزير الخارجية الروسي: العملية العسكرية تهدف إلى ضمان سلامة المدنيين في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو لن تضع الجداول الزمنية المصطنعة من أجل إكمال "عمليتها العسكرية الخاصة"، التي تم إطلاقها في أوكرانيا يوم 24 فبراير، بحلول يوم النصر في 9 مايو.

 

 

 

 

حدث ليلا الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر

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