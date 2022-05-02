الالاف من أبناء الدقهلية يؤدون صلاة عيد الفطر وأزدحام بمسجد النصر

أدي العديد من المواطنين اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد التي اعتمدتها مديرية الأوقاف بالمحافظة لأداء الصلاة وسط حالة من البهجة والفرح.

وتجمع المواطنين داخل وبمحيط مسجد النصر بشارع الجيش بمدينة المنصورة مرددين تكبيرات العيد ومؤدي للصلاة.

وحرص عدد كبير من المشاركين في أداء الصلاة علي إصطحاب أبناءهم فينا علق عدد من سكان المنطقة المحيطة بالمسجد البالونات التي جري القاءها علي المشاركين في الصلاة وسط حالة من الفرح والسعادة بين الأطفال.

والقي خطيب المسجد خطبة العيد التي حملت عنوان"يوم الجائزة الكبرى"مؤكدا أن في الأعيادِ تتجسدُ مظاهرُ الفرحِ المشروعِ، فقد قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعَبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ؟ قالوا: كُنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهِما خيرًا مِنهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفطرِ) ولا شكَّ أنَّ شكرَ اللهِ (عزَّ وجلَّ) على نعمِهِ مِن أهمِّ مظاهرِ الاحتفالِ بالعيدِ، فإنَّ الصيامَ والقيامَ وسائرَ صنوفِ العباداتِ نعمٌ مَنَّ اللهِ عزَّ وجلَّ بها على عبادِهِ، ووفقَهُم للقيامِ بها وإتمامِهَا، حيثُ يقولُ سبحانَهُ: (وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

واوضح أنه يستحبُّ في العيدِ الحرصُ على صلةِ الأرحامِ، وتوطيدِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ بالتآزرِ والتآلفِ، والعملِ على مساعدة الفقراءِ ومساندتهم

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات مع فرض سيولة مرورية بالشوارع لمنع التكدسات والزحام.