محافظ المنوفية يوزع العيدية على عمال النظافة بالشوارع ويهنئ الأهالي بعيد الفطر.. صور

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في لفتة طيبة ، علي توزيع العيدية علي عمال النظافة المتواجدين بالشوارع وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر بمسجد الري بمدينة شبين الكوم وخلال جولته مترجلا علي الأقدام موجها لهم التحية والتقدير علي حرصهم ومجهوداتهم علي مواصلة عملهم خلال عيد الفطر مشيرا الي أنهم جنود مجندة في خدمة الوطن ، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة .



كما التقي محافظ المنوفية بعدد من الأهالي وسط أجواء تسودها الفرح والمحبة وقدم خالص تهانيه القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط فرحة الأهالي والمواطنين وهنأ المحافظ جموع أهالي وأبناء المحافظة متمنيا السلامة والأمن داعيا الله أن يحفظ مصر .