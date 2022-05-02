شاهد.. صلاة عيد الفطر بمطروح وسط تجمعات أسرية

وسط أجواء من الفرحة والبهجة أدى أهالي مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بعدد من مساجد المحافظة.



وقد خرجت العشرات من الأسر بمطروح وزوارها الذين أتوا للمحافظة لحضور إجازة عيد الفطر المبارك لأداء صلاة العيد وسط حالة من السعادة بين الأطفال .

وقد قام بعض الأهالى بتوزيع الحلويات على الأطفال والالعاب والتى لاقت سعادة كبيرة بين الأطفال .

وتناولت خطبة صلاة عيد الفطر معنى فرحة العيد وفلسفتها عقب صيام شهر رمضان الكريم وتأكيد الدعوة لصلة الأرحام وإصلاح ذات البين والتزام أخلاق رمضان في بقية العام.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تقدم بالتهنئة لجميع اهالي مطروح وقياداتها الامنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،سائلا المولي عز وجل أن يعيده على محافظة مطروح ومصرنا الغالية والامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وان يرفع عنا الوباء والبلاء، وان يحفظ مصر أرضا وشعبا من كل مكروها وسوء ،وأن يكتب لها كل التقدم والازدهار مع مسيرة البناء والتنمية لباعث نهضتها ابن مصر البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.