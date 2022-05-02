شاهد.. تكريم شهداء كورونا من جيش مصر الأبيض وتسليمهم هدايا الرئيس السيسي

وثقت وزارة الصحة تضحيات شهداء جيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا، في فيديو مدته حوالي 4 دقائق، وذلك في احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسر الشهداء في عيد الفطر المبارك.

بدأ الفيديو بالقسم المهني للأطباء وتوالى عرض لقاءات من أسر الشهداء من الأطقم الطبية خلال ذروة فترة كورونا.

وكرم الرئيس السيسي، صباح اليوم، أهالي وأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، وذلك في إطار احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

قال الرئيس السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة: «كل سنة وانتم طيبين، واللي انتم عملتوا جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز اقولكم احنا قولنا ان التاريخ مش هنسيبه لحد».

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية أبناء الشهداء، :" والله والله كنا حريصين على عدم حدوث تصادم..واللي أتسجل واتصور في المسلسل هو الحقيقة"، متابعا:" أنا بقول لأهالي الشهداء أوعوا تفتكروا أن أولادكم وأباءكم سقطوا في معركة طغيان..لا..نحن لم نعتدي على أحد..وكل ما حدث في المسلسلات حقيقة وتم نقله بكل شفافية ولم نرغب في حدوث تصادم".

