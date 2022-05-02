الجيش الأوكراني يعلن تدمير زورقين حربيين روسيين في البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، تدمير زورقين روسيين من طراز "رابتور" في البحر الأسود.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال رئيس الأركان الأوكراني الفريق فاليري زالوجني، على تطبيق "تيليجرام"، إنه تم تدمير زورقين روسيين من طراز "رابتور" فجر اليوم بالقرب من جزيرة الأفعى.

ولم يصدر أي رد فوري من موسكو، يؤكد أو ينفي النبأ.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم بيلجوردو الروسية، اليوم الإثنين، عن وقوع انفجارين في الإقليم وذلك دون وقوع أي إصابات.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف "سمع دوي انفجارين قويين في بيلغورود ليل الأحد على الاثنين، وبحسب مقر العمليات، لا توجد أضرار".

إلى ذلك، اندلع حريق في أراضي منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة بيلغورود، أمس الأحد، عند نقطة التماس بين المناطق الثلاث - 20-30 كم من الحدود مع منطقة خاركوف الأوك