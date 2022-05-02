عمرو سعد يوجه رسالة لجمهوره عبر فيسبوك.. شاهد

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له من كواليس مسلسل “توبة” والذي عرض خلال السباق الرمضاني الحالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات" فيس بوك".

وعلق قائلاً :"إلي لقاء تاني مع كل المحبة ليكم والتقدير وانا مش بحب كلمة جمهور لإن اللي صعدوا توبة للمركز الاول علي الأرض وفي الشارع وعلي منصة شاهد في العالم كله".

وأضاف: "وعملتوا منه تاج علي رأس الدراما العربية دول مش مجرد جمهور دول أهل وحبايب وأخوات حسوا وقدروا وانبسطوا ضحكوا وبكوا .."

وأكمل: “اتمني أكون قد حسن الظن واني أكون قدمت زي ما بحاول دائما دراما ليها روح المحبة والإنسانية ..#عمرو_سعد. #توبه”

مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معه عبر التعليقات.

يذكر أنه قد احتفل فريق عمل مسلسل “توبة” بانتهاء تصوير العمل فى لبنان وكذلك بنجاحه بعد ردود الفعل الإيجابية اتى شهدها العمل وكان سببًا فى تصدر التريند.

وحرص فريق عمل مسلسل “توبة” على الاحتفال بشكل خاص بالفنان عمرو سعد حيث قام عدد منهم بحمله على الأعناق والهتاف له باسم شخصيته فى المسلسل “توبة”.