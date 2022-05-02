عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: أراهن على عودة الأهلي.. وأتشرف بتدريب الإسماعيلي حال وصول عرض

أحمد كشري
أحمد كشري

راهن أحمد كشري نجم الكرة المصرية، على عودة النادي الأهلي للمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أن الفائز باللقب هذا الموسم لم يحسم بعد.

 

وتابع كشري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، الأهلي سيعود للمنافسة على الدوري، وأراهن على عودته في الحقيقة كان لديه بعض الإصابات المؤثرة لكن في النهاية بديل الأهلي أفضل من الأساسي في فرق الدوري الأخرى.

 

وعن موقفي من تدريب الإسماعيلي، أكد كشري أنه لم يحدث أي مفاوضات رسمية مع إدارة الدراويش، مؤكدًا أنه يتشرف بترشيحه لهذا المنصب.

 

واختتم كشري، أتمنى أن ينهض الإسماعيلي لأنه من كبار الفرق المصرية، مشيرًا إلى موافقته على تدريبه الدراويش حال وصوله عرض ومؤكدًا قدرته بالنهوض به من جديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

حكم من فاتته صلاة عيد الفطر

ترشيحاتنا

المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في مياه النيل

الرئيس السيسي يقدم هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيديو

إسبانيا تعلن اختراق وسرقة بيانات من هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

الأهلي يدرس التعاقد مع خليفة معلول بتوصية من جيلبرتو

هبوط أسعار النفط أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل وأسباب

200 ألف مصل يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ