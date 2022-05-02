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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: تعيين 2933 منهم 37 "قادرون باختلاف" في المنوفية

صدى البلد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2933  شاباً، من بينهم  37  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6011  شابا باحثاً عن العمل .


وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2917 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منح مولود جديد بإجمالي 10 آلاف جنيه ، و3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه ، وصرف 4000 جنيه رعاية صحية لعاملين من المسجلين بالمديرية .


وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال مارس الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1121 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 145 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية 220 منشأة ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  467 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  263 محضراً  للمنشآت المخالفة ، ومنح 388 مهلة قانونية ، والموافقة على 58 ترخيص لمنشأة.

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