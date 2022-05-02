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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إيمان منصور: احتفال الرئيس بعيد الفطر مع أبناء الشهداء مشهد مبهج

الإعلامية إيمان منصور
الإعلامية إيمان منصور

قالت الإعلامية إيمان منصور، إنّ كل من شاهد احتفالية عيد الفطر المبارك التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكرّم فيها أهالي الشهداء كانت رائعة، موضحةً: "فرحة العيد الحقيقية مع الأطفال".

 

من جهته قال الإعلامي مصطفى كفافي، خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كلنا شعرنا بالأجواء الإيجابية في الاحتفال الذي أقامه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي وأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة".

 

وتابع: "الرئيس السيسي جابر الخواطر واستطاع أن يلعب مع الأطفال ويلتقي بهم في لفتة إنسانية جميلة جدا، وتابعنا صلاة العيد التي أداها الرئيس السيسي في مسجد المشير طنطاوي وكان بحصبته عدد من أهالي الشهداء قبل التوجه إلى مقر الاحتفال في مركز المنارة الذي خصصت فيه عدد كبير من الألعاب للأطفال".

 

وأشارت، إلى أنّ الاحتفالية مشهد مبهج بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو ما يعكس حرص الرئيس الدائم على مشاركة أبناء الشهداء الفرحة في الأعياد والمناسبات بشكل أبوي وعفوي.

إيمان منصور احتفالية عيد الفطر الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي أهالي الشهداء

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