الحماية المدنية تسيطر على حريق في عمارة بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق فى واجهة عمارة بجوار المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمنطقة مساكن قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، باندلاع حريق فى واجهة عمارة بمنطقة المساكن ، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

من جانبه دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء بقيادة الرائد شريف أبوطالب، وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد لبقية العقار.

تبين أن الحريق نتج عن اشتعال كمية مخلفات أسفل العقار ، نتج عنها اندلاع النيران فى واجهة العقار و الشبابيك.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.