عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق في عمارة بقنا

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق فى واجهة عمارة بجوار المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمنطقة مساكن قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، باندلاع حريق فى واجهة عمارة بمنطقة المساكن ، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

حمص الشام وجبة قنائية تستقبل المصلين على موائد الإفطار بعد صيام رمضان

وسط جموع غفيرة..محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى

 

من جانبه دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بسيارات الإطفاء بقيادة الرائد شريف أبوطالب، وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد لبقية العقار.

 

تبين أن الحريق نتج عن اشتعال كمية مخلفات أسفل العقار ، نتج عنها اندلاع النيران فى واجهة العقار و الشبابيك.

 

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

قنا حريق الحماية المدنية المواطنين واجهة عمارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

حكم من فاتته صلاة عيد الفطر

تفاصيل يوم الغضب بالأهلي بين الخطيب ولاعبي فريق الكرة.. صور

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة قنا

ضبط كميات أسماك منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية مفاجئة على الأسواق بقنا

ترشيحاتنا

المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في مياه النيل

الرئيس السيسي يقدم هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيديو

إسبانيا تعلن اختراق وسرقة بيانات من هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

الأهلي يدرس التعاقد مع خليفة معلول بتوصية من جيلبرتو

هبوط أسعار النفط أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل وأسباب

200 ألف مصل يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ