هدايا الرئيس لأسر شهداء الشرطة.. فيديو

شهداء قدموا أرواحهم للوطن، ففارقونا بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري، ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاحتفاء بذويهم ومعهم في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك، حيث بعث الهدايا لهم".

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وإيمان منصور، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "هدايا الرئيس لأسر شهداء الشرطة".

وقالت زوجة اللواء عصام الخولي: "الرئيس دائما ما يفاجئنا بالتكريم والشكر وكل شيء رائع تسعدنا وتسعد أولادنا"، وقالت ابنته: "انا سعيدة اليوم بوجودكم معنا، وبهدايا الرئيس، لأنه لم ينسانا، هذا شيء رائع ونشكره له".

من جهتها، قالت ابنة الشهيد العقيد محمد مصطفى الجوهري، إنّ الشهداء ضحوا في سبيل الوطن حتى يعيش المصريون في بيوتهم آمنين، أما زوجته، فقد أكدت أنّ كل مؤسسات الدولة تهتم بأهالي الشهداء وتمنحهم مرتبة لائقة بهم بناءً على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت زوجة الشهيد أمين شرطة السيد مصطفى غنيم، إلى أنّ لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسؤالهم عنهم لا يجعلها تشعر بأنها فقدت شيئا، أما ابنته، فقالت: "أتمنى أن يتذكرنا الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما وأن يعينه الله ويوفقه في حماية البلاد".