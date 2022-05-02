صلاة عيد الفطر داخل نادي الزمالك.. صور

أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك داخل نادي الزمالك بعد أن خصصت الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور ساحة شارع الملك فاروق لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم حيث تم فتح باب جامعة الدول العربية لاستقبال المصلين الذين توافدوا بكثافة لأداء سنة عيد الفطر وملأوا الساحة المخصصة عن آخرها .

وكان المستشار مرتضى منصور قد أصدر تعليماته بفتح أبواب النادي من أمس وحتي صلاة العيد. ‎

وتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص التهاني إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. راجيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

