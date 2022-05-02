الونش يحتفل بعيد الفطر مع أسرته في الشرقية

حرص محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي التوجه إلى مسقط رأسه بالشرقيه لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك ، برفقة أسرته.

وقام لاعب الفريق الأبيض بنشر صور تجمعه بوالده وشقيقه وأولاده ، أثناء صلاة عيد الفطر المبارك وتوجيه التهنئة لجماهير الزمالك .



فيما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 10 مايو الحالي.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة

