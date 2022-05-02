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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا/ زي النهاردة..الزمالك يكتسح بطل زامبيا بخماسية ويتعادل مع بطل جزيرة ريونيون

فريق الزمالك
فريق الزمالك

شهد يوم الجمعة الموافق 2 مايو عام 1997 فوز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على نظيره فريق موفوليرا بطل زامبيا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساءً على ملعب استاد القاهرة في ذهاب دور الـ 16 لدوري رابطة الابطال.

الفارس الأبيض تأخر في الشوط الاول بهدفين لهدف بعد أن تقدم له خالد الغندور من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة الا أن الضيوف هزوا شباك حسين السيد مرتين متتاليتين من لعبة واحدة. 

وأهدر خالد الغندور ضربة جزاء أخرى قبل نهاية الشوط بدقيقتين قبل أن ينتفض زملاؤه في الشوط الثاني ويحرزوا أربعة أهداف سجلها كل من سامي الشيشيني وأيمن منصور وطارق مصطفي وأحمد الكاس في الدقائق 8 و9 و 36 و 43 ليضع حامل اللقب قدما في دوري المجموعات الذي يطبق للمرة الأولى .

جاء تشكيل نادى الزمالك على النحو التالي:

حسين السيد فى حراسة المرمى 
سامي الشيشيني / مدحت عبد الهادي / سيد حنفي / طارق مصطفى / معتمد جمال. 
خالد الغندور  / أيمن عبد العزيز / عصام مرعي. 
أيمن منصور / قاسي سعيد

وفى يوم الأحد الموافق 2 مايو عام 1999 تعادل فريق الزمالك في سان دونيه مع تامبونيز بطل جزيرة ريونيون بدون أهداف.

جاء ذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 لكأس الاتحاد الافريقي لتصبح مهمة ممثل مصر سهلة نسبيا قبل لقاء العودة بالقاهرة.

وكان الزمالك صعد إلى دور الستة عشر بعد انسحاب فريق ايليت بطل بوروندي في دور الـ 32.

وضمت تشكيلة فريق الزمالك كلا من:

عبد الواحد السيد فى حراسة المرمى
عمرو فهيم / سامي الشيشيني / حسام عبد المنعم / بشير التابعي / طارق السعيد. 
أيمن عبد العزيز / أحمد عبدالله / محمد كمونة. 
عبد اللطيف الدوماني/ عبد الحميد بسيوني. 

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